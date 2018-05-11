كمادات الخيار لمحاربة التجاعيد.. 8 وصفات طبيعية لبشرة نضرة

الخيار من الخضراوات المهمة، التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء، تفيد في ترطيب الجسم والبشرة، وكثير من خبراء التجميل ينصحون باستخدام الخيار في الماسكات الطبيعية، لعلاج الانتفاخ حول العينين، فكثير نرى مشهد دوائر الخيار على العيون، فهو يجب أن يكون ضمن روتين الجمال اليومي الخاص بك، استخدميه في عدة وصفات طبيعية منها..

1- الخيار المثلج حل مثالي لعلاج انتفاخ العيون، الذي ينتج من السهر لأوقات طويلة، أو الإرهاق بعد يوم شاق من العمل أمام شاشة الكمبيوتر، استخدمي كمادات الخيار بعد تقطيعها دوائر وضعيها على جفونك للتخلص من انتفاخ العيون.

2- الخيار من الوسائل المساعدة لعلاج التجاعيد، التي تظهر مع التقدم في العمر، حاربي مشاكل البشرة والتجاعيد التي تظهر حول العيون، بتقطيع الخيار إلى شرائح سميكة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 10 دقائق ، كرري هذا الأمر أكثر من مرة يوميًا لتحقيق نتيجة.

3- إذا استيقظت في الصباح، ووجدت عيونك منتفخة، سيكون الحل هو وضع شرائح الخيار عليها 20 دقيقة، هذه الخطوة وسيلة تساعدك على التخلص من التعب والتغلب على انتفاخ العين، اعرفي من هنا معلومات عن فوائد ماء الخيار.

4- الثلج مع الخيار وسائل فعالة للتقليل من انتفاخ العين والقضاء على الهالات السوداء وترطيب المكان حول العين، قومي بتغطيس وجهكِ قدر المستطاع داخل وعاء مليء بمكعبات الثلج وشرائح خيار، هذه الخطوة تساعد على زيادة تدفق الدم في وجهك وتعيد التوازن لبشرتك وتحارب التورم.

5- تخلصي من الرطوبة بالخيار، فهو يحتوي على فيتامين ج ومضاد للأكسدة، فهو يساعد في التخلص من الرطوبة الزائدة في خلايا الجلد والانتفاخ، تونر الخيار حل مثالي للحماية من شمس الصيف.

6- إذا كنت من أصحاب العيون الحساسة التي تتأثر بالطقس والأتربة، الخيار يساعدك في علاج التهابات العينين والاحمرار والحساسية، ضعي شرائح من الخيار على عينيك واتركيها 20 دقيقة على منطقة حول العينين، ذلك يمنع ظهور التجاعيد حول العينين إذا واظبت على استخدامها.

7- اخلطي الخيار مع الشاي الأخضر المغلي، لمحاربة التجاعيد تحت العين والتخلص من انتفاخ البشرة، كل ما عليك هو فرم الخيار وتحويله لعجينة وإضافة مياه الشاي الأخضر على العجين، ثم بللي قطنة في الخليط وضعيها على عينيك 10 دقائق.

8- زيت جوز الهند مع الخيار، يساعدك على ترطيب عينيك والتخلص من التجاعيد، افرمي خيارة مع قطرات من زيت جوز الهند وزودي كوبا من المياه، واغمسي قطنة في الخليط وضعيها مثل الكمادات على وجهك، تكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعيًا يعالج التجاعيد ويقلل من الهالات السوداء حول العينين.

بهذه الوصفات تحصلين على فوائد الخيار لبشرتك، وتحاربين مشاكل البشرة وتمنعين الظهور المبكر للتجاعيد دون إنفاق الكثير من الأموال، فكثير من كريمات العناية بالبشرة باهظة الثمن تحتوي على الخيار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا