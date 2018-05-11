وباء ايبولا يهدد الكونغو الديموقراطية

كينشاسا-العنوان

اعتبرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن خطر انتشار وباء ايبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية “مرتفع”، وأعلنت أنها تستعد لمواجهة “أسوأ السيناريوهات”.

وقال مدير برنامج ادارة الاوضاع الطارئة في منظمة الصحة العالمية بيتر سلاما في ندوة صحافية بجنيف “نشعر بقلق شديد ونستعد لكل السيناريوهات، بما في ذلك اسوأها”.

وقد أحصت الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة 32 حالة (حالتان مؤكدتان، 18 حالة محتملة و12 حالة مشتبه بها)، منها 18 وفاة، بين الرابع من ابريل والتاسع من مايو، في منطقة بيكورو، شمال شرق كينشاسا، على الحدود مع الكونغو-برازافيل.

وتساءل سلاما “لماذا يقلقنا هذا الوباء؟ بالتاكيد، انه مرض مميت، مع نسبة وفاة من 20% الى 90%. نعرف ايضا ان عددا كبيرا من العوامل تقلقنا لانها قد تدفع بهذا الوباء الى الانتشار اكثر فاكثر”.

واضاف سلاما ان ما يثير القلق خصوصا هو ان المصابين توزعوا في “ثلاثة اماكن مختلفة”، ولو ان هذه الاماكن هي في منطقة ريفية واحدة حتى الآن.

واوضح سلاما ان العنصر الآخر المساعد على تفشي الوباء، هو ان ثلاثا من 32 حالة، تتعلق بعناصر من الفريق المعالج الذين توفي واحد منهم.

وكان وباء ايبولا ضرب غرب افريقيا بين نهاية 2013 و2016، متسببا بأكثر من 11300 ألاف وفاة من اصل حوالى 29 الف اصابة أحصيت، اكثر من 99 % منها في غينيا وليبيريا وسيراليون. وتعرضت منظمة الصحة العالمية آنذاك لانتقادات حادة بسبب تحركها البطيء، واتهمها كثيرون بأنها تأخرت كثيرا في اعلان “حالة طوارىء صحية عامة على مستوى دولي”.

وكان هذا الوباء ضرب جمهورية الكونغو الديموقراطية ايضا عام 2017. وسرعان ما جرى تطويقه، واسفر، كما اعلن رسميا، عن وفاة اربعة اشخاص.

وظهرت ايبولا النزفية للمرة الاولى في زائير السابقة (جمهورية الكونغو الديموقراطية الحالية) في 1976، وهو فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجسدي بسوائل الجسم المصاب.

المصدر-وكالات

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