السعودية تعترض صاروخا بالستياً أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

أفاد التلفزيون السعودي بأن الدفاع الجوي للمملكة اعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه جازان جنوب غربي السعودية.

من جهة أخرى، أفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين بإطلاق صاروخ بالستي من نوع “بدر 1” على معسكر تدريب للجيش السعودي في المنطقة المذكورة.

كما ذكرت القناة أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات ورقابات عسكرية للجيش السعودي في جازان. وتحدثت مصادر لـ “المسيرة” عن وقوع “خسائر فادحة” في صفوف القوات السعودية.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان.

واتهم المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة نوعية.

