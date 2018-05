سفارة السعودية ببرلين تستنكر وضع علم المملكة على منتج كحولى

المتوسط:

استنكرت السفارة السعودية في برلين وضع شركة ألمانية لعلم المملكة على أغطية علب منتج كحولي.

وقالت السفارة في بيان: “تابعنا ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركة “Eichbaum” الألمانية التي تتخذ من مدينة مانهايم مقرا لها، بوضع علم المملكة، الذي يحتوي على كلمة التوحيد، على أغطية علب منتج كحولي”.

وأضافت السفارة أنها قامت على الفور بالتواصل مع الجهات الألمانية المختصة وأبدت “رفضها واستنكارها للعمل الذي قامت به الشركة”، معتبرة أنه “يشكل مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازا لمشاعر المسلمين”.

وأكدت أنها “على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة”.

