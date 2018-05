صور.. لأول مرة كوريون يعبورون خط الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية

لأول مرة منذ عشرات السنين، تجاوز أشخاص كوريين شماليين وجنوبيين، الحدود الفاصلة بين البلدين فى المنطقة المنزوعة السلاح، بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

ونشرت وكالة الأنباء رويترز، مجموعة من الصور تظهر، عبور كوريين شماليين الخط الفاصل نحو كوريا الجنوبية، والعكس، مثلما فعل الزعيم الشمالى كيم كونج أون ونظيره فى الجنوب الرئيس مون جيه إن، خلال الاجتماع الأخير بينهم.

وعقدت القمة الكورية بين بيونج يانج وسول فى نهاية أبريل الماضى على الجانب الكورى الجنوبى من المنطقة الأمنية المشتركة، بين زعماء البلدين بعد توقف لمباحثات السلام بينهم.

وأعلنت بيونج يانج بعد القمة عن توحيد التوقيت المحلى بين الشمال والجنوب، بتقديم الساعة 30 دقيقة، وذلك بعدما كانت سلطات الشمال قد اتخذت قرارًا بتغيير التوقيت فى 2015، كما تم إيقاف الدعايا التى تحث على الحرب بين البلدين على الحدود بينهم

