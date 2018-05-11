علم السعودية على منتجات كحولية في ألمانيا والمملكة ترد

عين ليبيا

أصدرت السفارة السعودية في برلين، بيانا ترد به على وضع علم المملكة العربية السعودية على منتجات كحولية في ألمانيا.

وطالبت السفارة السعودية في ألمانيا بإيقاف المنتجات الكحولية وسحبها من الأسواق، بعد وضع علم المملكة عليها.

وقالت السفارة السعودية إنها تابعت ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن نشر شركة ألمانية في مدينة مانهايم، صورة لعلم المملكة العربية السعودية على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية.

وأكدت السفارة أنها على تواصل مع الجهات الأمنية المختصة.

وأبدت السفارة رفضها واستنكارها العمل الذي قامت به الشركة تجاه علم المملكة العربية السعودية الذي يحتوي على “كلمة التوحيد”.

واعتبرت السفارة الأمر “يشكل مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة، واستفزازا لمشاعر المسلمين”.

وأضافت السفارة أنها على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق، وتقديم اعتذار عن تصرُّف الشركة.

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