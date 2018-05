بومبيو يكشف “مكافأة” لكوريا الشمالية بعد نزع السلاح النووى

المتوسط:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ستساعد كوريا الشمالية اقتصاديا حال تخصلها من الأسلحة النووية، على قدم المساواة مع كوريا الجنوبية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ في واشنطن مساء اليوم الجمعة، “إذا اتخذت كوريا الشمالية إجراءات جريئة لنزع السلاح النووي بسرعة، فإن الولايات المتحدة مستعدة للعمل معها لتحقيق الرخاء على قدم المساواة مع أصدقائنا الكوريين الجنوبيين”.

مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو يصل إلى جلسة إحاطة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب

وأضاف بومبيو أن “تحقيق هذا [اتفاق نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية]، سيتطلب ذلك برنامجا قويا”.

وكتب ترامب، على موقع “تويتر” يوم أمس الخميس، أن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيعقد في 12حزيران/ يونيو في سنغافورة. وفي وقت سابق، رفض إمكانية عقد قمة في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

وأعلنت كوريا الشمالية في 21 نيسان/ أبريل 2018 توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها استكملت التسلح النووي.

