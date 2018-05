المتوسط:

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيجري في موسكو يوم 26 مايو محادثات ثنائية.

وقال أوشاكوف، للصحفيين: “يوم 25 مايو أيضاً، سيتواجد رئيس الوزراء الياباني في بطرسبورغ، والمحادثات الثنائية ستكون في 26 أيار/ مايو بموسكو”.

وكان صندوق “روسكونغرس”، المعني بتنمية الإمكانيات الاقتصادية، قد أعلن أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي وإيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، سيشاركون في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، في الفترة من 24 إلى 26 أيار/ مايو الجاري، وتشارك فيه المجموعة الإعلامية الدولية “روسيا سيفودنيا” كشريك إعلامي.

ويعد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حدثا سنوياً اقتصادياً روسياً يُعقد منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومنذ ذلك الحين، يقوم الرئيس بوتين بزيارة المنتدى سنوياً. ويشارك في المنتدى بشكل أساسي رؤساء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى ساسة ورؤساء حكومات ووزراء. ويسمّى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بـ”منتدى دافوس الروسي”، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

The post رئيس وزراء اليابان يجرى محادثات مع نظيره الروسى بموسكو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية