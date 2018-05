سفينة تركية تتعرض للانفجار فى طريقها لميناء الحديدة باليمن

المتوسط:

ذكرت مصادر إعلامية أن قوات التحالف فتشت سفينة تركية محملة بالقمح تعرضت لانفجار خلال اتجاهها إلى ميناء الصليف فى الحديدة.

وأضافت المصادر، حسبما أفادت قناة “العربية” الاخبارية اليوم الجمعة، أن قائد السفينة التجارية رفض مساعدة قوات التحالف للكشف عن سبب الانفجار.

وأوضحت المصادر أن فريق التفتيش فى التحالف كشف عن وجود آثار انفجار وشظايا داخل السفينة، التى على متنها 23 بحاراً تركياً، ما استدعى سحبها إلى ميناء سعودى للكشف الكامل على السفينة والتأكد من سبب الانفجار ومن حمولتها.

