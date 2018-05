جامعة هارفرد تناقش رأيا علميا لشيخ سعودى قاله قبل 62 عاما

المتوسط:

ناقش مؤتمر طبي نظمته جامعة هارفارد الأمريكية موضوع “موت الدماغ والتبرع بالأعضاء”، مستشهدا برأي الشيخ السعودي عبدالرحمن السعدي في هذه المسألة الذي طرحه في مؤلفاته قبل 62 عاما.

وقد أجاز الشيخ السعدي في كتاب حول رأي الشرع في أمور معاصرة ألفه قبل وفاته عام 1956، التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة.

وأفاد مساعد بن عبد الله السعدي، حفيد الشيخ السعدي، لوكالة الأنباء السعودية بأن مؤلفات جده الشرعية ترجمت للإنجليزية والفرنسية والروسية والتركية والإندونيسية.

وسيطلق الأحد القادم تطبيق لمجموعة مؤلفات الشيخ السعدي، ويتضمن 96 كتابا، منها 30 كتابا تنشر لأول مرة، وعدد صفحاتها أكثر من 20 ألف صفحة جُمعت في قالب إلكتروني يوافق في عرضه للمؤلفات للنسخة المطبوعة في رقم الصفحة.

