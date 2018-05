المتوسط:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو نادر للشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية، وهو يداعب نجله محمد بن زايد.

ويظهر من خلال الفيديو، الشيخ زايد وهو يداعب ابنه الشيخ محمد بن زايد خلال فترة طفولته، حيث قذفه بثمرة برتقال على رأسه أثناء تواجده خارج السيارة، بحضور الملك البحرينى الشيخ حمد بن عيسى، الذى كان شاهدا على هذه الواقعة الطريفة.

