قام مسلحون مجهولون اليوم الجمعة بقتل حارس واختطاف سائحان بريطانيان، فى محمية فيرونغا فى شرق الكنغو الديمقراطية، كما أفاد مدير المحمية وكالة فرانس برس.

وقال مدير المحمية إيمانويل دى ميرود: “اؤكد أن سيارتنا تعرضت لهجوم، تم اختطاف ثلاثة اشخاص بينهم سائحان”، بدوره أكد المتحدث باسم المحمية جويل وينجومالا مقتل الحارس وأن السائحين المختطفين بريطانيين.

