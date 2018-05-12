لماذا يخشى جريزمان الرحيل من أتليتكو مدريد إلى برشلونة؟

كشفت تقارير فرنسية، أن أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، لم يقرر بعد ما إذا كان سيرحل عن الروخي بلانكوس، وينتقل إلى برشلونة هذا الصيف أم لا ، وحسبما أشارت تقارير صحفية فإن اللاعب يعيش حائرا بين عرض أتليتكو مدريد الخاص بزيادة راتبه، وعرض نادي برشلونة بسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مدريد -100 مليون يورو- "لم يحسم المهاجم الفرنسي أمره حتى هذه اللحظة".

وشددت التقارير على أن الأمر المؤكد هو أن المهاجم الفرنسي يريد الاستمرار في إسبانيا، بلد زوجته، وقد يجد جريزمان مشكلة في حسم مستقبله قبل مونديال روسيا المقبل، نظرًا لأنه حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، يظل الشرط الجزائي في عقده مع الأتلتي، 200 مليون يورو، ثم سيتراجع إلى 100 مليون يورو.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة ينتظر حتى تسنح له فرصة دفع 100 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، الأمر الذي سيترك لأتلتيكو مدريد وقتًا أقل للبحث عن بديل لنجمه الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا، ويربطه مع الروخي بلانكوس عقد حتى عام 2022.

ويتعين على أتليتكو مدريد دفع 20% من قيمة الصفقة لنادي ريال سوسيداد، الذي نشأ جريزمان بين صفوفه، ما يقلص من حجم الأموال المتاحة لدى الفريق للتعاقد مع بديل للفرنسي.

أتلتيكو مدريد قد يبحث عن هذا البديل بين صفوف باريس سان جيرمان، أبرز المرشحين للانضمام لصفوف الروخي بلانكوس نجم ريال مدريد السابق الأرجنتيني أنخل دي ماريا أو الأوروجوياني إدينسون كافاني.

من ناحية أخرى تتردد أنباء من شعور اللاعب ببعض المخاوف من انتقاله إلى البارسا لرغبته في اللعب أساسيًا مع الفريق، وهو أمر قد يكون صعبًا في وجود لويس سواريز وليونيل ميسي اللذين يحجزان أماكنهما في تشكيلة برشلونة الإسباني.

وربما يكون المثل الذي يراه اللاعب أمامه البرازيلي نيمار، الذي استغل الشرط الجزائي في عقده، ورحل من برشلونة لصعوبة أن يكون اللاعب رقم 1 في وجود ميسي في صفوف البارسا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا