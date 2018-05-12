الرئيس العراقي يدعو مواطني بلاده إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية

دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم مساء اليوم الجمعة، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق يوم غد السبت.

وقال معصوم في خطاب عشية انطلاق العملية الانتخابية "نؤكد مجددا أهمية الالتزام الدقيق باحترام المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق المواطنين الانتخابية، وضمان ممارستها بالطرق القانونية وبالاقتراع السري العام والمباشر، ليكون الشعب وحده مصدر السلطات وشرعيتها فعلاً، وهو ما يحتاجه بلدنا أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "من هنا نؤكد أهمية مشاركة أوسع للشعب العراقي في انتخابات مجلس النواب التي تجري في البلاد غدا السبت".

ودعا معصوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى "بذل قصارى جهودها لتوفير المستلزمات اللوجستية والإجرائية الضامنة لتمكين الناخبين العراقيين دون استثناء من ممارسة حقهم الانتخابي في كل أنحاء البلاد ووفق الأطر القانونية والدستورية النافذة".

وحث الرئيس العراقي "جميع أطراف العملية الانتخابية إلى التعاون والتنسيق معها لإنجاح انتخابات يوم غد، ونشدد على ضرورة إسراع المفوضية باتخاذ كل الإجراءات الإضافية السليمة.. لتمكين أكبر عدد من الناخبين المسجلين من استلام بطاقاتهم الانتخابية قبيل بدء عملية الاقتراع".

ودعا" الجهات القضائية المعنية بالتصدي الصارم لأي تزوير أو انتهاك أو مصادرة لحق الناخبين كافة بالإدلاء بأصواتهم بإرادة مستقلة وحرية تامة وبالسرية اللازمة".

وشدد معصوم على أنه من "حق الجميع الناخبين والمرشحين والكيانات السياسية وهيئات المراقبة المحلية والدولية التمتع بكامل الحرية في التعبير عن الرأي والموقف، دون الانجرار إلى الاتهامات وردود الأفعال المتشنجة، والتمتع أيضا بكامل الحق بتقديم الطعون والشكاوى للجهات القانونية المعنية التي عليها النهوض بمسئولياتها الكاملة في معالجتها دون التأثر بأي ضغط أو إكراه".

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