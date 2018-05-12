البيت الأبيض يرفض التعليق على تصريحات بشأن السناتور ماكين

رفض البيت الأبيض الجمعة، التعليق على تصريح فظ تردد أنه صادر عن إحدى موظفات الإدارة الصحفية به يتعلق بصحة أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يعاني من سرطان في المخ.

وتردد أن عضوة الفريق الصحفي بالبيت الأبيض كيلي سادلر تجاهلت الإجابة على سؤال طرحه السناتور الجمهوري جون ماكين بشأن ترشيح الرئيس ترامب لجينا هاسبل فى منصب مديرة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" قائلة إن الأمر غير مهم لأن ماكين " يحتضر على أي حال".

وجاء تصريح سادلر بشأن السناتور المريض، الذي تم تشخيص حالته بإصابته بسرطان المخ العام الماضي، خلال جلسة مناقشة ترشيح جينا هاسبل لرئاسة وكالة الاستخبارات.

وكان السناتور ماكين (81 عاما) قد دعا زملاءه في مجلس الشيوخ للتصويت ضد تعيين هاسبل مديرة لوكالة المخابرات المركزية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم الجمعة عندما سئلت عن تصريح سادلر: "إنني لن أمضي في تأكيد صحة تسريب لاجتماع داخلي لهيئة العاملين".

وتم ذكر تصريحات سادلر في بادئ الأمر في صحيفة "ذا هيل" ونقلت ذلك عن مصدر لم تحدد هويته في الغرفة خلال اجتماع مغلق.

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