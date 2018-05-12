لو كنت الثور وبتدور على صديق.. 4 أبراج تناسبك

تنتمي إلى برج الثور وتبحث عن صديق؟.. الجميع يتهمك بالكآبة والغيرة ويبتعدون عنك بسبب عيوبك الكثيرة التي منها العصبية غير المبررة والحساسية المفرطة؟.. على أى حال لا تحزن ولا تفكر في أشخاص لا يرون فيك إلا عيوبا فقط، وحاول من جديد البحث عن أشخاص جيدين يشبهونك ويتحملون عيوبك ويسعدون بصفاتك الرائعة التي منها حفظ الأسرار والوقوف في الشدائد.

هل تتساءل عن طريق تجد به أصدقاء يتوافقون معك؟.. الأبراج تساعدك في ذلك وترشدك إلى أفضل الأصدقاء..

برج الدلو

عزيزي الثور.. برج الدلو يشبهك كثيرا في العطاء والعاطفة والحساسية المفرطة أيضا، لذلك هو الأنسب لك من الأبراج ومثال يؤكد لك ذلك.. إن كنت فى حالة يرثي لها وتحتاج إلى شخص تتحدث معه بصدق ويعي كل ما تقوله ولا ينهال عليك باتهامات أو يأخذ الكلام بمعان ومفاهيم ثانية، فالدلو يفعل هذا بكل صدق وعفوية ومحتمل أن يحول كآبتك إلى ضحك ساعات متواصلة بطريقته الكوميدية.

برج الجوزاء

لا تقلق.. الجوزاء يظهر للجميع بأنه شخص سيئ الصفات ومزاجي الطباع، يوم جيد وعشرون يوما سيئا، لكنه في الأصل شخص رائع للغاية وعاقل ولديه حس فكاهي يجعلك تضحك من قلبك في أسوأ أيام لك، كما أنه يكملك فى طباع وصفات كثيرة تحتاج إليها مثل التدبير المالى والحث على العمل.

برج الثور

نعم أنت تحتاج إلى صديق من نفس برجك الفلكي، يشعر بما تشعر به ويتألم من نفس الأمور التي تسبب لك الحزن، لذلك صديق من نفس برجك أمر مناسب لك للغاية، وتذكر أنك تحتاج إلى شخص يفهمك سريعا دون الحديث وقتا طويلا لشرح الأمور واختراق التفاصيل ومؤكد أنك ستجد هذا في الثور.

برج الحوت

إذا كنت تبحث عن صديق يستمر معك إلى نهاية العمر فأنصحك بـ"الحوت"، فهو الأقرب إليك دائما على كافة المستويات، فى العمل تتوافق معه فى الإنجاز والتعاون، وعلى المستوى الأجتماعى أنت لست فى حاجة إلى التحدث وشرح الأمور.. الالتقاء الذهني يجمع بينكما.

دعنا نقول إن الأبراج السابقة هي الأقرب إليك على كل المستويات، فإذا اقتربت منها سوف تنعم بصديق يدوم إلى الأبد.

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