عقد اللؤلؤ المنفرط مايترميش.. 5 حيل بسيطة لاستخدامه

اللؤلؤ من الأكسسوارات التي لا تستغى عنها المرأة في خزانتها، خاصة أنه يضيف لمسة عصرية وراقية لمظهرك، وموضة هذا العام هي القطع المرصعة باللؤلؤ، فهل فكرت في الاستفادة من عقد لؤلؤ منفرط لا تجدين استخداما له، ما بالك لو صممت قطعة مميزة من ملابسك مطرزة بهذا العقد بنفسك دون الحاجة لإنفاق الكثير من الأموال، كل ما تحتاجين إليه هو استخدام عقد اللؤلؤ المنفرط داخل حقيبة أكسسواراتك، بالطرق التالية للحصول على إطلالة مميزة.

1- استخدمي عقد اللؤلؤ المنفرط لتزيين بنس الشعر التي تحبين تزيين شعرك بها، كل ما عليك هو تجهيز مشط قديم أو بنس للشعر، وتزيينها باللؤلؤ لتحويلها إلى أكسسوارات أنيقة لشعرك، يمكنك لصق حبات اللؤلؤ بمسدس الشمع.

2- القميص الجينز من القطع المهمة داخل دولاب كل فتاة، فهو يناسب جميع الفصول ويصلح لأوقات العمل الرسمية أو التنزه مع الأصدقاء، استعيني بحبات اللؤلؤ لتزيين هذه القطعة، انثري منها على ياقة القميص أو أعلى الصدر فسيكون الشكل مميزا وأنيقا، معلومات أكثر عن القميص الجينز وأزاي تلبسيه هنا.

3- يمكنك إعادة عقد اللؤلؤ المنفرط، والتجديد في شكله، بإضافة شريط ملون من الستان، واصنعي فيونكة على طرفيه، أو إذا فقدت حبات كثيرة منه اصنعي أسورة أنيقة ليديك، معلومات هنا عن أكسسوارات الشعر هتفيدك.

4- النظارة المطرزة موضة صيف 2018، اصنعيها في المنزل دون صرف المزيد من الأموال، جربي ذلك من خلال تزيينها بحبات اللؤلؤ على إطار النظارة.

5- استخدمي حبات اللؤلؤ، في تغيير شكل حذائك، فنرى الكوتشيهات والأحذية المطرزة موضة هذا العام في الأسواق ولكنها باهظة الثمن، استخدمي حبات اللؤلؤ ووزعيها بشكل عشوائي على حذائك المصنوع من القماش.

بهذه الخطوات يمكنك استخدام عقد اللؤلؤ المنفرط بدلًا من التخلص منه، فالتجديد من شكل ملابسك أمر مهم ويسعدك خاصة إذا قمت بذلك بنفسك.

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