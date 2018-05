إسرائيل تنشر صورا لأهداف عسكرية إيرانية تم قصفها بسوريا

المتوسط:

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، صورا من الأقمار الصناعية لمواقع قال إنها إيرانية استهدفها بالقصف ليلة الخميس الماضى فى سوريا خلال عملية واسعة النطاق تحت مسمى “قصر من ورق”، ما آثار الخشية من نزاع مفتوح فى المنطقة.

وقصف جيش الاحتلال صباح الخميس ما وصفه بأنه عشرات من الأهداف العسكرية الإيرانية فى سوريا ردا على إطلاق القوات الإيرانية، حسب قوله، حوالى عشرين صاروخا ضد مواقعه فى هضبة الجولان السورية المحتلة.

وعملية “قصر من ورق”، التى شاركت فيها 28 طائرة من طراز F-15 و F-16 وفقا لوزارة الدفاع الروسية، هى الأبرز لسلاح الجو الإسرائيلى فى سوريا منذ عام 1973.

ونشر الاحتلال صورا من الأقمار الصناعية لما وصفه بأربعة مراكز للاستخبارات الإيرانية فى سوريا فى تل غربة وتل كلاب وتل النبى يوشع وتل مقداد.

كما نشر صورا لمجمع عسكرى فى منطقة الكسوة ومجمع لوجستى يبعد نحو 10 كلم عن دمشق.

