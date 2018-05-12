بومبيو: الولايات المتحدة تأمل في أن تصبح كوريا الشمالية شريكا مقربا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، إن الولايات المتحدة تأمل في أن تصبح كوريا الشمالية "شريكا مقربا"، وذلك بعد يومين من زيارته لبيونج يانج لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قمة تاريخية مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية الزائرة كانج كيونج وا، قال بومبيو إنه وكيم "أجريا محادثات جيدة حول تاريخ دولتينا، والتحديات التي كانت بيننا".

وتابع "تحدثنا عن حقيقة أن أمريكا كان لديها خصوم في كثير من الأحيان لكنهم أصبحوا شركاء مقربين لها، ونأمل أن نتمكن من تحقيق الشيء نفسه فيما يتعلق بكوريا الشمالية".

وأضاف أنه إذا اتخذت كوريا الشمالية "إجراءً جريئاً لنزع السلاح النووي بسرعة"، فإن الولايات المتحدة مستعدة "للعمل مع كوريا الشمالية لتحقيق الرخاء على قدم المساواة مع أصدقائنا الكوريين الجنوبيين".

من جانبها، قالت كانج إن هناك حاجة "للتنسيق المحكم" بين سول وواشنطن لتحقيق أهدافهما المشتركة وأن إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين من كوريا الشمالية هذا الأسبوع كان "إشارة واعدة" للقمة القادمة.

وأكدت أن الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، الذي أثار غضب كوريا الشمالية، كان "أمرًا من أجل التحالف بين كوريا الجنوبية الولايات المتحدة أولاً وقبل كل شيء".

وأضافت أن العقوبات ستبقى مفروضة أيضا على كوريا الشمالية " ما لم نرى إجراءات واضحة ومهمة تتخذها كوريا الشمالية على مسار نزع الأسلحة النووية".

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