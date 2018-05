العراقيون ينتخبون برلمانهم الأول بعد هزيمة «داعش»

المتوسط:

توجه العراقيون، صباح اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية اكتملت الاستعدادات لها، وفق المفوضية العليا للانتخابات، وهي أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم “داعش”، حيث استنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الإقتراع.

ودعي الناخبون العراقيون وعددهم نحو 24.5 مليونا لانتخاب برلمان جديد مهمته الرئيسية ضمان إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها 3سنوات من الحرب ضد الإرهابيين. وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية تجهيز خطة أمنية محكمة لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع في عموم المحافظات. إلى ذلك فرضت اللجنة الأمنية للانتخابات حظراً للتجوال في العديد من المحافظات والمدن بدأ من منتصف ليل الجمعة السبت واستمر حتى السابعة صباحاً في مدن عدة.

