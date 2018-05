البيت الأبيض: «الثوري الإيراني» يصدر الاضطرابات للشرق الأوسط

المتوسط:

أكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني يضخ موارد في تصدير الاضطرابات إلى أرجاء الشرق الأوسط، مضيفا في بيان له أن أميركا تدعو الدول المسؤولة إلى الضغط على إيران لتغيير هذا السلوك الخطير.

واعتبر البيت الأبيض أن “الأعمال الطائشة” التي ترتكبها إيران تمثل تهديدا للأمن الإقليمي ودعا دولا أخرى للضغط على طهران لتغيير سلوكها.

وذكر البيان أنه “حان الوقت كي تضغط الدول المسؤولة على إيران لتغيير هذا السلوك الخطير”، ويشير البيان إلى صواريخ أطلقت من سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع.

إلى ذلك، اتفقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على ضرورة إجراء محادثات لمعرفة كيف ستؤثر العقوبات الأميركية على الشركات العاملة في إيران، في الوقت الذي أكدت فيه مجدداً دعمها للاتفاق النووي.

وكان ترامب قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية التي ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران وذلك بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

