ذكرى النكبة الـ 70 في فلسطين تُقابلها نكبة أخرى بنكهة أمريكية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، أن افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة سيكون يوم 14 مايو الجاري.

حيث جاء في بيان صادر عن الوزارة: «فخورون بافتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس يوم 14 مايو».

هذا وسيشرف سفير واشنطن لدى إسرائيل “ديفيد فريدمان” على الافتتاح، بحضور وفد على رأسه “جاريد كوشنر”، و”إيفانكا ترامب”، مستشاراً الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين.

كما من المخطط أن تستخدم واشنطن مقر قنصليتها في القدس، كمقر لسفارتها، إلى حين إنشاء مقر جديد.

ويشار أن ذلك يأتي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى “النكبة” الـ70، والتي تعتبرها إسرائيل ذكرى قيامها.

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