المتوسط:

شن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوما جنوب غربي محافظة كركوك أسفر عن سقوط تسعة من عناصر الشرطة العراقية والحشد العشائري بين قتيل وجريح.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصدر أمني في كركوك قوله، إن “مسلحي “داعش” هاجموا نقاط تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري قرب قرية السعدونية في ناحية الرشاد، ما أسفر عن مقتل 4 من منتسبي الشرطة الاتحادية وعنصرين من الحشد العشائري وأصابه اثنين آخرين منهم”.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن القوات الأمنية أخلت جثث القتلى وحولتها للطب العدلي ونقلت المصابين إلى المستشفى.

The post هجوم «داعشي» يسفر عن قتلى وجرحى بالشرطة العراقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية