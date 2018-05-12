موغريني: الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاق النووي مع إيران ولا يمكن لدولة واحدة أن تخرقه

كشفت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني أمس الجمعة، على التزام الاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي مع طهران، بعد أيام على إعلان واشنطن الانسحاب منه، وجاء ذلك في كلمة لها خلال مؤتمر حول التضامن في أوروبا، بمدينة فلورنسا الإيطالية.

هذا وأعلنت موغريني: «سنفي بجميع التزاماتنا بموجب الاتفاق من أجل أمن منطقتنا، وسنساعد الأطراف الأخرى على مواصلة الوفاء بالتزاماتها».

كما تابعت: «منذ أكثر من عام أقول لأصدقائنا في الإدارة الأمريكية أن هذا الاتفاق ليس ثنائياً، بل هو أحد قرارات الأمم المتحدة، ولا يمكن لدولة خرقه بمفردها».

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران، وتعهد بفرض عقوبات على الأخيرة، رغم اعتراض جميع الأطراف الأخرى الموقعة عليه.

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