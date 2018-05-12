الكتيبة 276 مشاة تلتحق بالقوات المرابطة للمشاركة في معركة تحرير درنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المسؤول الإعلامي لكتيبة “276 مشاة” المنذر الخرطوش اليوم الجمعة أن قوة عسكرية تابعة للكتيبة اتجهت الخميس إلى مدينة درنة.

الخرطوش أشار إلى تمركز الكتيبة في عدة نقاط على تخوم المدينة من بينها المدخل الغربي ومنطقة كرسه ووادي كرسه.

وأوضح المسؤول الإعلامي بأن توجه الكتيبة إلى تخوم درنة جاء بناءً على كتاب صادر للوحدة القتالية الأمنية من القيادة العامة بإرسال قوة للالتحاق بغرفة عمليات عمر المختار في حربها لتطهير المدينة من الإرهابيين.

يُشار إلى أن آمر كتيبة “276 مشاة” العميد علي القطعاني قام منذ 48 ساعة قبل تحرك القوة بجولة ميدانية لدراسة طبيعة الأرض نظراً لوجود عدة مرتفعات الأمر الذي يعيق تحرك الأليات الثقيلة بحرية.

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