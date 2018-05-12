قوات الاحتلال تستهدف 34 عنصراً طبياً على الحدود الشرقية مع غزة

أصيب 34 عنصراً من الطواقم الطبية الفلسطينية بالاختناق وتضررت 4 سيارات إسعاف يوم أمس الجمعة، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لها بالرصاص وقنابل الغاز على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان له، أن الجيش الإسرائيلي يمعن في استهداف الطواقم الطبية لإعاقة عملها في إسعاف المصابين بمسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية للقطاع.

مضيفاً «أصيب 34 من أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتضررت 4 سيارات إسعاف، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية».

هذا ودعا القدرة إلى توفير الحماية الدولية للنقاط الطبية والمسعفين على حدود غزة.

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