معصوم والعامرى والجبورى يدلون بأصواتهم فى الانتخابات العراقية

أدلت شخصيات عراقية بارزة من بينها هادي العامري، أحد المرشحين الثلاثة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، بأصواتهم في الانتخابات العامة اليوم السبت (12 يونيو ) وذلك داخل المنطقة المحصنة التي يوجد بها مقر الحكومة، وكانت تعرف مسبقا بالمنطقة الخضراء.

ويسعى العامري، وهو المرشح المفضل لدى إيران، للاستفادة من دوره القيادي في قوات الحشد الشعبي التي يمثل الشيعة معظم أفرادها، وساندتها إيران وتشكلت للتصدي لتنظيم داعش في العراق قبل أربعة أعوام.

كما أدلى الرئيس فؤاد معصوم، وهو كردي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، أكبر الساسة السنة في العراق، بصوتيهما في بغداد.

وإلى جانب العامري، يتنافس على منصب رئيس الوزراء في الانتخابات رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي.

وبصرف النظر عمن سيختاره البرلمان الجديد رئيسا للوزراء فإنه سيواجه تحديات عدة بعد حرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية دامت ثلاث سنوات وكلفت البلاد نحو مائة مليار دولار.

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