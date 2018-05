عوائق تعترض عملية الاقتراع في انتخابات العراق

المتوسط:

اعترضت عملية الاقتراع التي انطلقت في عموم العراق صباح اليوم السبت، بعض العوائق بما في ذلك أعطال فنية أوقفت بعض أجهزة التصويت الإلكتروني.

وذكر موقع “السومرية نيوز”، أن مركزا انتخابيا في ناحية الضلوعية جنوبي صلاح الدين، شهد تعطل جميع أجهزة التصويت، بالإضافة إلى تعطل ثلاثة أجهزة أخرى في أحد المراكز الانتخابية في كربلاء.

ونقل الموقع عن مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن “المركز الانتخابي الواقع في مدرسة النبأ العظيم في ناحية الضلوعية جنوبي محافظة صلاح الدين شهد تعطل جميع أجهزة التصويت، ولم يصوت أي من الناخبين حتى الآن”.

ولفت المصدر إلى وقوع عطل آخر بأجهزة تصويت في قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين وتأخر عملية الاقتراع ووقوف طوابير طويلة على مراكز الاقتراع.

فيما نقل الموقع عن مصدر في محافظة بابل تأكيده حدوث خروق انتخابية بتوزيع بطاقات مرشحين داخل مراكز انتخابية وسط الحلة.

من جانبها، أعلنت نقابة المحاميين العراقيين، عن تسجيلها خروقات في عملية التصويت، مؤكدة أن فرقا من المحامين رصدت تلك الخروقات جميعها ووثقتها بالأدلة.

ونقل موقع “المعلومة” عن مديرة الإعلام في النقابة علياء الحسني قولها، إن “نقابة المحامين العراقيين وثقت العديد من الخروقات الانتخابية الصغيرة والكبيرة، وسيتم رفع تلك الخروقات والإعلان عنها حال انتهاء عملية الاقتراع”.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب العراقي انطلقت صباح اليوم في كافة المحافظات العراقية، حيث يتنافس فيها آلاف المرشحين على الفوز بـ328 مقعدا في البرلمان.

