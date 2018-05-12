خوفا من الروس والعرب.. خمسة من سكان جزيرة اسكتلندية يشترونها | صور

اشترى خمسة قاطنين من أصل ستة، جزيرة "أولفا" الصغيرة في اسكتلندا، المعروفة بشواطئها الجميلة، خشية أن تقع بين أيدي مقاولين عقاريين من روسيا أوالشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت جمعية محلية، أمس الجمعة.

وقد عرضت أولفا للبيع في يوليو الماضي، من قبل قاطنها السادس وهو ابن عائلة أرستقراطية تملك هذه الجزيرة منذ عقود، أما قاطنوها الخمسة الباقون الذي شكلوا جمعية محلية فقد تمكنوا من شرائها مستفيدين من قانون يعطي المجتمعات المحلية حق الشفعة.

وعرضت الجزيرة للبيع بسعر 4,25 ملايين جنيه استرليني (4,77 ملايين يورو) وقد بيعت "بسعر حدد بموجب عملية تخمين مستقلة، أمرت بها الحكومة الأسكتلندية"، على ما جاء في بيان للمنظمة الصغيرة التي تمكنت من جمع الأموال الضرورية بفضل منحة من الحكومة الأسكتلندية ومساهمات 500 شخص.

وقد وصفها مالكها الأساسي جايمي هاورد بأنها "من أجمل الجزر الخاصة في شمال أوروبا"، وهي تجذب الأثرياء ما أثار خوف المقيمين فيها بأن يدفعوا إلى تركها.

وهي تطل على جبل بن مور وشلال إس فورس في جزيرة مول المجاورة.

وفي أوجها، كانت الجزيرة تضم أكثر من 800 مقيم، وقد بدأت تتراجع في القرن السابع عشر عندما طرد مالكو الأراضي مزارعين بشكل جماعي لتحويل حقولهم إلى مراع للأغنام.

وانتقل الكثير منهم إلى أستراليا، ومن أشهر أبناء أولفا لاكلن ماكواري الذي كان آخر حاكم استعماري لنيو ساوث ويلز.

وتعهدت المنظمة التي أصبحت مالكة للجزيرة أن تعمل على "تطويرها الاجتماعي والاقتصادي" وزيادة عدد سكانها مجددا.

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