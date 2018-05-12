وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة دبلوماسية سعيا لإنقاذ الاتفاق النووي

يبدأ وزير الخارجية الإيراني السبت جولة دبلوماسية في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد مخاوف دولية أثارها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على الساحة السورية.

وتأتي جولة محمد جواد ظريف بعد يومين من ضربات إسرائيلية غير مسبوقة في سوريا، أسفرت -بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان- عن مقتل 11 مقاتلا إيرانيا.

وقال متحدث إن ظريف سيزور على التوالي بكين وموسكو وبروكسل مقر الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي تحاول الدول الأخرى التي وقعته، أي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا، الحفاظ عليه.

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