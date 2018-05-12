اخبار

ساعات طرح الاحمال اليوم السبت 12 مايو 2018

تم النشر منذُ 46 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – وكالات :

اعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الخميس اللجوء إلى برنامج طرح الأحمال اليدوي على الشبكة من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا.

الشركة أرجعت في بيان لها أسباب طرح الأحمال إلى فقدان 500ميجاوات من القدرة المتاحة لمحطات التوليد نظرا لعدم الإنتهاء من أعمال الصيانة بشكل كامل لخط الغاز بالمنطقة الغربية.

وبينت الشركة أن عدم توفر الكميات اللازمة من الغاز حالت دون تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وأكدت الشركة بأن العمل جاري على صيانة خط الغاز بالمنطقة الغربية بشكل كامل،مرجحة إنتهائها خلال الأيام القليلة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك