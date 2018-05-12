مسلحي التبو يعلنون سيطرتهم على قلعة سبها بعد معارك عنيفة مع اللواء السادس

ايوان ليبيا – وكالات :

شهدت مدينة سبها اشتباكات عنيفة طوال ليل الجمعة وفجر السبت استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتساقطت قذائف الهاون العشوائية على العديد من احياء المدينة.

وأكد مصدر عسكري أن المدخل الجنوبي لمدينة سبها والمنطقة المحيطة بقلعة سبها قد شهدت قتالاً عنيفاً ، مبيناً بأنه لم يتم الاعلان حتى الان عن وصول ضحايا الى مركز سبها الطبي.

هذا وقد أعلن مسلحون يتبعون لقبائل التبو سيطرتهم على قلعة سبها بعد معارك عنيفة انسحب على اثرها اللواء السادس الذي كان يتخذ من القلعة مقراً له.

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