العبادي يدعو العراقيين لمشاركة مكثفة بالانتخابات البرلمانية

أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن الانتخابات البرلمانية التي انطلقت صباح اليوم السبت في عموم العراق ستحدد مستقبل البلاد، داعيا العراقيين إلى أوسع إقبال على هذه الانتخابات.

وقال العبادي للصحفيين بعد إدلائه بصوته، إن الانتخابات مهمة وتحدد مستقبل العراق ويجب المشاركة بها بشكل واسع من قبل العراقيين.

وأضاف أن نسبة التصويت الخاص نسبة جيدة، مشيرا إلى وجود خلل في بعض المراكز الانتخابية المخصصة للقوات الأمنية، ونأمل في أن يتم تصليح جزء منها اليوم.

وتابع: “تصويت العراقيين في الخارج بعث رسالة مفادها أن العراقيين جميعهم موحدين في مسألة المشاركة في الانتخابات”.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب العراقي قد انطلقت صباح اليوم في كافة المحافظات العراقية، حيث يتنافس فيها آلاف المرشحين على الفوز بـ328 مقعدا في البرلمان.

