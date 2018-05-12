هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل مكرونة وايت صوص

تتربع المكرونة على قائمة الوجبات السريعة البسيطة المفضلة لدى الأطفال، الذين يشعرون بالسعادة عندما يرون حباتها ممزوجة بالصوص الأبيض المتبل مع الجبنة السائحة وشرائح الدجاج، فالمكرونة الوايت صوص شهية للغاية ولن تأخذ وقتا طويلا عند تحضيرها..

المكونات:

كيس مكرونة قلم

مكعبا جبنة مثليات

كوبان من شرائح صدور دجاج مشوحة

كوب دقيق

كوب لبن

ملعقتا سمن

ملعقة فلفل أسود

ملعقة ملح

طريقة التحضير:

– اسلقي المكرونة وصفيها جيدا من الماء.

– في إناء غير لاصق للطعام، ضعي السمنة حتى تسخن ثم ضعي الدقيق وحمريه لعدة دقائق.

– أضيفي إلى الدقيق اللبن مع استمرار التقليب جيدا.

– ضعي مثلثات الجبنة بالخليط واستمري في التقليب حتى تتماسك.

– أضيفي إليها الملح والفلفل الأسود وأطفئى النار.

– ضعي المكرونة في الخليط واتركيها دقائق.

– على نار هادئة قلبي المكرونة بعد وضع شرائح الدجاج.

التقديم:

– رشي قليلا من البقدونس المفروم على المكرونة ولا تنسي عمل طبق من البطاطس المقرمشة بجوارها.

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