10 أسرار للعناية ببشرتك يخفيها عنك أطباء الأمراض الجلدية

البشرة الصحية النضرة، هي أكثر شيء جذاب في المرأة، خاصة أن من معايير اختيار أجمل نساء العالم أن تتمتع بنضارة البشرة، وفي حين أن هناك بعض النساء المحظوظات بجينات ممتازة للبشرة، إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للحصول على بشرة مميزة، حسبما ذكر موقع Women’s Article، فالتغييرات البسيطة التي يمكن أن تحدثيها خلال يومك ستكون ذات تأثير رائع على بشرتك ونظامك الغذائي أيضا.

1- نظفي بشرتك مرتين يوميا

الأمراض الجلدية تحدث غالبا بسبب انسداد المسام، وهو الأمر الذي يمكن تجنبه من خلال استخدام منظفات الزيت الطبي لتطهير البشرة من آثار المكياج أو الزيوت والدهون، وتلك الطريقة تم اتباعها من خلال ملكة جمال كوريا التي تقوم باستخدام المنظفات الصديقة للبشرة من أجل تنظيف المسام لمنع الانسداد وظهور الحبوب.

2- استخدام تونر مناسب

التونر هو عبارة عن سائل خفيف يعيد توازن البشرة، وهو الخطوة الأولى قبل وضع أي مرطب، ويختلف نوعه باختلاف نوع البشرة الدهنية أو الجافة ولكن يجب استخدامه كجزء أساسي من روتينك اليومي للعناية ببشرتك.

3- المرطبات

ترطيب البشرة المناسب هو السر الأكبر للعناية بالبشرة، حيث يعتمد على نوع بشرتك ويحميها من التجاعيد، ويمكن تخيل الأمر مثل الأشياء الجافة التي تتعرض للكسر بسهولة، أما الأشياء الرطبة فتكون لها القدرة على التماسك لفترة أطول تحت الضغط المختلف، كذلك بشرتك خلال سن العشرينيات والثلاثينيات يجب أن تكون رطبة طوال الوقت.

4- قللي من الكافيين

الكافيين هو أحد مجففات البشرة التي يمكن أن تؤدي لظهور التجاعيد والضرر الكبير للبشرة، لذلك تجنبي تناول القهوة، وقلليها إلى مرة واحدة في اليوم مع شرب 2 كوب مياه لكل 1 كوب قهوة.

5- قللي من السكر

يعرف السكر بأنه كوكايين العصر الجديد، حيث إنه مادة يمكن إدمانها، واستخدامه الزائد يؤدي لالتهابات الجلد وظهور حب الشباب مع رفع نسبة السكر في الدم وتكسير الكولاجين الذي يزود بشرتك بالمرونة.

6- المياه

شرب المياه ليس فقط يبقيك على قيد الحياة لكنه يزود بشرتك بكل السوائل التي تجعلها رطبة ونضرة ومتوهجة بصورة طبيعية، ولذلك لا يجب أن يقل تناولك للمياه عن 8 أكواب يوميا من أجل التمتع بالتوهج واللمعان الطبيعي طوال اليوم.

7- الأقنعة (ماسك) الطبيعية

الماسك الطبيعي لعلاج مشكلات البشرة وتجديد نضارتها مرة أسبوعيا أمر مهم جدا حيث إنه يفيد البشرة وليس له آثار جانبية مثل ماسك العسل الطبيعي المضاد للبكتيريا أو فرك البشرة بالسكر البني المخلوط بزيت الهند أو مزج الحليب مع الخيار للبشرة الجافة.

8- تناول الفيتامينات الصحيحة

البشرة تحتاج لفيتامينات مثل فيتامين A أو فيتامينات الزنك من أجل الحصول على اللمعان والنضارة، وهو الأمر الذي يمكن أن تحصل عليه من خلال الطعام أو الكبسولات.

9- ممارسة الرياضة

بشرتك أيضا هي جهاز حي يتنفس ويخرج السوائل، ولذلك يكون التدريب الرياضي ذا أهمية عالية من خلال إخراج السموم التي تتدفق من الدم إلى بشرتك إلى خارج جسمك كما أن الرياضة تقوم بشد الجلد ومنع ظهور خطوط الإجهاد والتقدم في العمر.

10- تنظيف الوجه

الوجه هو أفضل ممثل عن جمال بشرتك، لذلك استعيني بالمتخصصين المحترفين لعلاج البشرة أو المكياج والنظافة من أجل إزالة الحبوب أو تطهير البشرة والحفاظ على شباب بشرتك، مع التأكيد على تعلم المزيد عن بشرتك والطرق الصحيحة للتعامل مع مشكلاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا