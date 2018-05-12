استعدادات القوات البحرية للمشاركة فى معركة تحرير مدينة درنة من الارهاب

ايوان ليبيا – وكالات :

قام آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسة اللواء عبدالسلام الحاسي، بزيارة للمحور البحري بدرنة رفقة عقيد أحمد الكاسح آمر زورق المرقب، وعقيد إدريس الديباني آمر القاطرة جليانه، والمقدم مهندس محمد يونس المجدوب آمر السرية البحرية المقاتلة سوسة، وذلك للوقوف على آخر استعدادات القوات البحرية لعملية تحرير مدينة درنة من الإرهاب.

وبين المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار أن الزيارة هدفت أيضا إلى توزيع المهام بعد دخول مدينة درنة واستعادتها من الجماعات المتطرفة (المدرجة على لائحة الإرهاب).

وحشدت قوات الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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