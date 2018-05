المتوسط:

عرض السفير الأمريكي لدى إسرائيل يوم أمس الجمعة لقطات تظهر الاستعدادات الجارية في المجمع الذي يضم السفارة الأمريكية في القدس تمهيدا لافتتاحها.

ونشر السفير ديفيد فريدمان على صفحة ”السفارة الأمريكية في القدس“ على فيسبوك تسجيل فيديو لنفسه وهو يقف أمام مبنى مغطى بأغطية بيضاء وزرقاء.

وفي خلفيته تظهر لافتة تقول ”ترامب يجعل إسرائيل عظيمة“ في إشارة لشعار انتخابي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية وهو ”لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى“ ولافته أخرى تقول ”ترامب صديق صهيون“.

ومن المقرر افتتاح مبنى مؤقت صغير للسفارة داخل المبنى الذي يضم القنصلية الأمريكية الموجودة بالفعل في القدس في 14 مايو أيار تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وسيتم تأسيس موقع كبير آخر فيما بعد مع نقل باقي السفارة من تل أبيب.

وقال فريدمان في الفيديو ”نحن متحمسون جدا“، وأضاف ”لدينا الشعار الرسمي لسفارة الولايات المتحدة. ولدينا اللوحة المعدنية التي تحمله وهما مغطيان الآن لكن سيتم إزاحة الستار عنهما يوم الاثنين“.

وأشاد فريدمان بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة وأنهى حديثه بالعبرية والانجليزية بجملة ”هذا العام في القدس“.

ويقول ترامب إن القرار الخاص بالقدس والسفارة الذي خالف سياسة أمريكية متبعة منذ عقود يفي بتشريعات أمريكية وتعهدات رئاسية تعود لعقود مضت.

The post فريدمان يشيد بنقل السفارة الأمريكية للقدس ويبث الاستعدادات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية