انفجار بسفينة تحمل قمحا إلى ميناء الصليف اليمني

تسبب انفجار بإلحاق أضرار بسفينة تركية تحمل قمحا إلى ميناء الصليف اليمني الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وسط روايات مختلفة أرجعت الحادث إلى انفجار غامض على متن السفينة أو هجوم صاروخي محتمل.

وقال متحدث باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية إن سفينة تابعة للتحالف تلقت بلاغا من ربان السفينة التي تحمل اسم إنجي إنيبولو أفاد بظهور فتحة في وسط السفينة على الجانب الأيسر.

وأضاف المتحدث في بيان نقلته “رويترز”، أن قوات التحالف أجرت معاينة للحادث وزارت السفينة ووجدت انفجارا من الداخل إلى الخارج.

وقال مصدر ملاحي إن من المحتمل أن تكون الأضرار قد نتجت عن ارتفاع شديد في الحرارة في أجزاء من السفينة أو صاروخ.

وذكر مصدر آخر على صلة بالشحنة أن السفينة كانت تحمل 50 ألف طن من قمح الطحين الروسي وأضاف أن من غير الواضح ما إذا كانت الأضرار نتيجة صاروخ أو انفجار داخلي بالسفينة بينما كانت راسية على بعد قرابة 112 كيلومترا قبالة الصليف الواقع إلى الشمال مباشرة من ميناء الحديدة في البحر الأحمر.

وقال عاملون في ميناء الصليف إن الواقعة أحيلت إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والتي تشكلت في 2016 بهدف تسهيل دخول السلع التجارية.

