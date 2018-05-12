العراق يتجه إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية ومراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين

اتجه العراقيون صباح اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار ممثليهم في البرلمان الذي ينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية.

حيث افتتحت أولى المراكز للتصويت الخاص في جانب الكرخ، في العاصمة بغداد، كما وفتحت 8959 مركز اقتراع بواقع 55 ألفا و232 محطة أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد وتستمر حتى تمام الساعة السادسة مساءً.

هذا ويحق لأكثر من 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل نحو 37 مليون نسمة.

وكان أكثر من 800 ألف من قوات الأمن والجيش ونحو مليون مغترب عراقي في 19 دولة قد أدلوا بأصواتهم على مدى اليومين الماضيين.

هذه الانتخابات البرلمانية العراقية هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

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