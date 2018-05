المتوسط:

صرحت اللجنة النووية في مجلس الشوري الإيراني برفع مشروع قرار إلى رئاسة المجلس يلزم الحكومة بإعداد خطة جوابية للرد على واشنطن لا تستبعد استئناف تخصيب اليورانيوم في البلاد.

وأكد رئيس اللجنة مجتبي ذو النوري أن المشروع يلزم الحكومة بأن تأخذ الضمانات اللازمة من الأوروبيين ومجموعة (5+1) ما عدا الولايات المتحدة، وهذه الضمانات يجب أن تكون كاملة وشاملة ومتقنة، وأن لا تستمر المفاوضات مع الأوروبيين أكثر من شهر واحد.

و تابع: “لو لم يعط الأوروبيون الضمانات أو أعطوا الضمانات ومن ثم انتهكوها، فبإمكان الحكومة أن تشرع بدورة الوقود الكاملة، أي أننا كلفنا الحكومة بزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إل أكثر من 190 ألف سو”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الـ8 من الشهر الجاري انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع بين طهران ومجموعة (5+1) عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران.

The post «الشورى الإيراني» يعد مشروعا للمطالبة باستئناف تخصيب اليورانيوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية