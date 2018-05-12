بعد تفشي الكوليرا..مرض الدفتيريا في اليمن يودي بحياة 91 شخصاً

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، أنها سجلت 91 حالة وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن منذ أواخر أكتوبر من العام الماضي، وحتى نهاية أبريل المنصرم.

وأعلنت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم إنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 196 مديرية من أصل 333.

كما أفاد التقرير بأنه «تم أيضاً رصد 1725 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات».

هذا وينتقل مرض «الدفتيريا» عبر جرثومة تصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

حيث يتزامن انتشار هذا المرض في اليمن مع تفشي وباء الكوليرا منذ أواخر أبريل 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه في إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.

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