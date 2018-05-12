اتفاقية نفطية بين روسيا والعراق لتطوير أحد أكبر حقول النفط في العالم

صرحت شركة «لوك أويل» النفطية الروسية يوم أمس الجمعة عن توقيها لاتفاق مع شركة «نفط البصرة» العراقية، لتطوير حقل “القرنة الغربية 2″، جنوبي العراق الذي يعتبر أحد أكبر حقول النفط بالعالم.

وحسب البيان الصادر عن شركة «لوك أويل» فإن الاتفاق ينص على الوصول بإنتاج الحقل المذكور إلى 480 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020، و800 ألف بحلول 2025.

مضيفاً أنه سيتم إطلاق عمليات تنقيب جديدة للاستفادة من فتح آبار نفطية جديدة.

هذا ويقع حقل “القرنة الغربية 2” جنوبي العراق ويعتبر من أكبر الحقول النفطية في العالم، حيث يبلغ احتياطه المؤكد حوالي 14 مليار برميل، وهو ما يعادل 9 بالمائة من إجمالي الإنتاج النفطي في البلاد.

كما ينتج العراق ثاني أكبر مصدر للخام في “أوبك” بعد السعودية، نحو 4.5 مليون برميل يومياً من النفط، يصدر منها ما بين 3.2 و3.5 مليون برميل يومياً.

ويعتمد العراق على إيرادات النفط، لتمويل ما يصل إلى 95% من النفقات، وهو ما يجعل اقتصاده أحادي الجانب ومعرض للتذبذب استناداً إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا