استئناف العمل بالمطارات العراقية بأمر العبادي

أعلن التلفزيون العراقي يوم أمس السبت إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام حركة الطيران.

وسري قرار إغلاق المجال الجوي اعتبارا من منتصف ليل الجمعة كإجراء أمني قبل الانتخابات البرلمانية التي بدأت صباح يوم السبت، وبحلول ظهر يوم السبت لم تقع أي حوادث كبيرة في الانتخابات.

وهدد تنظيم داعش الإرهابي، الذي سيطر على ثلث أنحاء العراق عام 2014، بشن هجمات قبل الانتخابات التي تعد الأولى في العراق منذ هزيمة التنظيم المتشدد.

