ماليزيا تمنع رئيس الوزراء السابق وزوجته من السفر بعد العديد من فضائح الفساد

قامت السلطات الماليزية اليوم السبت بإدراج اسم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته في قائمة الممنوعين من السفر.

حيث نقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية “برناما” عن السيد مظفر، مدير عام إدارة الهجرة: «نؤكد إدراج اسم نجيب عبد الرزاق وعقيلته روسمة منصور في القائمة السوداء ومنعهما من مغادرة البلاد».

كما ذكرت الوكالة أن عبد الرزاق أعلن أنه سيمثتل لقرار إدارة الهجرة.

هذا ويواجه رئيس الوزراء السابق، فضائح فساد واتهاماً بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

حيث خسر عبد الرزاق منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في ماليزيا الأربعاء الماضي، أمام منافسه مهاتير محمد.

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