وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة دبلوماسية لانقاذ الإتفاق النووي

عين ليبيا

بدأ وزير الخارجية الإيراني السبت جولة دبلوماسية في محاولة لانقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد مخاوف دولية أثارها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على الساحة السورية بحسب فرانس برس.

جولة الوزير الإيراني تأتي بعد يومين من ضربات إسرائيلية غير مسبوقة في سوريا اسفرت بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 11 مقاتلاً إيرانياً.

وقال متحدثأن ظريف سيزور على التوالي بكين وموسكو وبروكسل مقر الاتحاد الأوروبي لاجراء محادثات حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي تحاول الدول الاخرى التي وقعته الحفاظ عليه.

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