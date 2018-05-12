وست هام عن محمد صلاح: لم نشاهد مصريًا جذابًا منذ عمر الشريف

أشادت كارين برادي، نائب رئيس وست هام يونايتد، بالدولي المصري، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول، قائلة: «صديق لي يرى صلاح أفضل لاعب في إنجلترا منذ زمن جورج بيست.. ربما بالنسبة لي، أعتقد أن إدين أزار في مستواه»، وذلك في حوارها مع صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، اليوم السبت.

وأوضحت «برادي»: «الحقيقة هي أننا لم نر ساحرا هدافًا مثل صلاح في الدوري الإنجليزي منذ بداية الألفية الجديدة.. لقد سجل 43 هدفًا حتى اللحظة.. لم نشاهد مصريًا جذابًا مثل صلاح منذ عمر الشريف»، مازحة: «هناك ارتباط بين شعر صلاح المجعد وكيفن دي بروين الذي لا يبتسم مطلقًا.. رغم أن الدوري مليء بالنجوم لكن هذا الثنائي أعلى من الجميع».

وكان دي بروين نجم مانشستر سيتي الأقرب لمنافسة صلاح على جائزة لاعب الموسم وذلك لقيادته فريقه للتتويج بالدوري هذا الموسم.

ويتربع صلاح المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على قمة ترتيب هدافي الدوري بـ31 هدفًا، ويستعد لآخر مباراة له في البطولة أمام برايتون غدًا الأحد، ثم يتأهب للقاء ريال مدريد المرتقب في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو المقبل.

وأبهر صاحب الـ25 عاما الجميع في إنجلترا وأوروبا بمستواه المذهل هذا الموسم مع ليفربول، وتمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر في صفوف ليفربول 7 مرات، كما حصل على جائزة الشهر في الدوري الإنجليزي 4 مرات أشهر نوفمبر وديسمير وفبراير ومارس وهي الجائزة المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، بينما حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي المقدمة من البريميرليج 3 مرات أشهر نوفمبر وفبراير ومارس، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا