أليجري: نابولي يستحق الإشادة.. والنتائج أهم من المستوى

أكد مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري، نيته الاعتماد على مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، في مباراة روما غدًا الأحد، بعدما غاب عن نهائي كأس إيطاليا الذي فاز به اليوفي على ميلان برباعية نظيفة حيث تم الاعتماد على ماريو ماندجوكيتش في الهجوم إلى جانب باولو ديبالا، قبل أن يشارك هيجوايين قبل النهاية بسبع دقائق، وفسر أليجري سبب عدم الدفع به أساسيا أنه كان يحتفظ به في حال ذهبت المباراة إلى الأوقات الإضافية، وذلك نقلًا عن موقع "فور فور تو" اليوم السبت.

وعن مباراة الغد قال أليجري في المؤتمر الصحفي الخاص بها "سيشارك كل من هيجوايين وديبالا ومن ثم سأختار باقي الفريق"، ويحتاج يوفنتوس إلى نقطة واحدة على الأقل من مباراة الغد لضمان التتويج بلقب الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي.

وأضاف أليجري: "لم أشرك كلا من هيجوايين وفيدريكو بيرناردسكي في نهائي الكأس تحسبًا لوصول المباراة إلى الأوقات الإضافية، ولا يمكن التقليل من هيجوايين الذي يعد من أهم اللاعبين في الفريق ويجب عدم نسيان أنه من سجل هدفي الفوز في مباراتي نابولي وإنتر".

وواصل أليجري تصريحاته "سيشارك تشيزني في حراسة المرمى وليس بوفون، ولن نشرك خوان كوادرادو بسبب الإيقاف، كما لن نعتمد على كل من بينديكيت هوفيديس وجيورجيو كيليني بسبب الإصابة، ولم أتخذ قراري بعد بشأن مشاركة دوجلاس كوستا".

ويرى البعض أن المستوى المميز الذي قدمه نابولي هذا الموسم كان يستحق على أثره التتويج بلقب الدوري الإيطالي، وعن هذا الأمر قال أليجري "لا يهم اللعب بصورة جيدة أو سيئة، فالأمر الأصعب في كرة القدم هو تحقيق الفوز مع تقديم مستوى جيد، وينطوى هذا الموسم على العديد من الأحداث واللقطات ما بين الفرحة وخيبة الأمل سواء للاعبين أو الفرق، وبالتالي من المهم النظر إلى النتائج فقط".

وأضاف أليجري "يجب على الجميع الإشادة بالهدوء الذي تحلينا به بعد هزيمة نابولي، وبالوضع الحالي أرى أن نابولي حظي بموسم جيد للغاية وحققوا تحسنا كبيرا في النتائج وقدموا كرة قدم تحت قيادة ساري ممتعة للغاية، وتطور مستوى الفريق من خلال الفوز بمباريات لم يتمكنوا من الفوز بها الموسم الماضي، ويستحقون الإشادة على ما قدموه".

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