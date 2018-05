تجهيز 70 حافلة بسوريا لإخراج المسلحين من حمص وحماة

المتوسط:

جهزت الحكومة السورية 70 حافلة لنقل دفعة جديدة من المسلحين غير الراغبين بالتسوية مع عوائلهم عبر ممري الرميلة والرستن، من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، إلى شمال البلاد.

وبدأت إجراءات إخراج دفعة رابعة من المسلحين، بعد تسليمهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، في سبيل إعلان المنطقة خالية من الإرهاب، وتمهيدا لدخول الجيش السوري إليها وإعادة جميع مؤسسات الدولة للعمل هناك.

وذكرت وكالة “سانا” السورية، أن عشرات الحافلات دخلت صباح السبت، من طريق حمص-تلبيسة إلى الرستن لنقل المسلحين إلى جسر الرستن ليصار بعدها إلى نقلهم دفعة واحدة باتجاه ريف إدلب.

وأكدت الوكالة افتتاح ممر ثان عبر قرية الرملية لإخراج مجموعة من الإرهابيين وعوائلهم من مناطق القنطرة والريف الجنوبي الغربي لسلمية، وذلك بهدف تسريع وتيرة العملية، مشيرة إلى أن استمرار خروج الإرهابيين خلال الأيام القادمة تنفيذا للاتفاق الذي أعلن عنه مطلع الشهر الجاري، والقاضي بإخراج جميع المسلحين غير الراغبين بالتسوية مع عوائلهم بعد تسليمهم السلاح.

وجرى مساء الجمعة، إخراج الدفعة الثالثة عبر 71 حافلة، ونقل المسلحون وأسرهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري إلى شمال البلاد.

