إغلاق مراكز الاقتراع فى العراق والموصل الأعلى تصويتا

أفادت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، بإغلاق مراكز الاقتراع للتصويت على الانتخابات البرلمانية، في عموم البلاد، بتمام السادسة من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي.

وكشف عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حازم الرديني، لـ”سبوتنيك”، اليوم السبت، 12 مايو/ أيار، عن المحافظة التي سجلت النسبة الأعلى من المصوتين على الانتخابات البرلمانية.

وأوضح الرديني، في تصريح لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، عصر اليوم، قائلا: “نتوقع أن مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد، هي التي سجلت النسبة الأعلى بين باقي محافظات البلاد، في عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت على الانتخابات البرلمانية”.

وألمح الرديني، إلى أن نتيجة النسبة النهائية بعدد المصوتين على الانتخابات ستعلن بعد ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، منوها إلى أن النسب حاليا تتراوح من مكان إلى أخر وهي تخمينية لا نستطع أن نصرح بها.

وقالت “السومرية نيوز”، إن مراكز الاقتراع في عموم محافظات العراق أغلقت أبوابها وأعلنت انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بعد انتهاء الوقت المقرر لها.

وأضاف أن نسبة المصوتين كانت، بحسب مراقبين، ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات الماضية، لافتا إلى أن عملية الاقتراع لم تشهد خروقات أمنية وجرت بانسيابية عالية.

وفتحت مراكز الاقتراع، في عموم محافظات العراق، أبوابها في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم السبت 12 أيار/ مايو 2018 لاختيار أعضاء جدد لمجلس النواب وكذلك تشكيل حكومة جديدة.

