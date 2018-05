قائد إيرانى: تسوية تل أبيب بالأرض حتمية لو ارتكبت إسرائيل أى حماقة

المتوسط:

قال رئيس مكتب العلاقات الشعبية في القوات المسلحة الإيرانية، العميد عباس سدهي، إنه لو ارتكب “الكيان الصهيوني” أي حماقة وهاجم إيران فعليه أن يعلم بأن تسوية تل أبيب وحيفا بالأرض ستكون أمرا حتميا.

وذكر العميد سدهي، في تصريح له اليوم السبت 12 مايو/ أيار خلال ملتقى “النماذج المتوخاة للقيادة”، أن “هذه المدرسة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاستشارات التي قدمت لجبهة المقاومة وللحكومتين الشرعيتين في سوريا والعراق أدت إلى دحر الإرهابيين وحماتهم وعدم تحقيقهم لمآربهم، وذلك وفقا لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وأضاف أن “القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري والتعبئة، على استعداد لتنفيذ أي استراتيجية يوعز بها قائد الثورة”، مضيفا “ولهذا السبب فإن العدو يعلم جيدا أن عهد “أضرب وأهرب” قد ولى، والمثال على ذلك هو الرد الصاروخي على الاعتداء الذي شنه عدد من العناصر الإرهابية على مبنى مجلس الشورى الأسلامي ومرقد الإمام الخميني، حيث تم إطلاق 6 صواريخ دقيقة من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري أصابت مقرات إرهابيي “داعش” في دير الزور بدقة من دون اي خطأ”.

وتابع العميد سدهي، “لو أراد الكيان الصهيوني ارتكاب أي حماقة وشن هجوما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فعليه أن يعلم بأن تسوية تل أبيب وحيفا بالأرض ستكون أمرا حتميا”.

